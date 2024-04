Es ist ein symbolkräftiger Auftritt: Dass König Charles III. den traditionellen Oster-Gottesdienst in Windsor besucht, macht deutlich, dass sich der 75-jährige Monarch durch niemanden und nichts – auch nicht durch seine Krebserkrankung – unterkriegen lässt. So wie an Ostern die Auferstehung Jesu und der Sieg des Lebens über den Tod gefeiert wird, so zeigt sich auch der König nach langer Zurückgezogenheit: wie auferstanden.