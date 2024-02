Vittorio Emanuele di Savoias skandalträchtiges Leben

Von Exil zu Hausarrest: Der Prinz fiel mit kriminellen Machenschaften auf

Doch damit nicht genug. Nur kurze Zeit später wurden weitere Skandale um den ehemaligen Kronprinzen bekannt. In Casinos in Campione d’Italia soll er in dubiose Geschäfte verwickelt gewesen sein: Korruption, Urkundenfälschung und Zuhälterei sind nur einige Stichworte, die in diesem Zusammenhang laut «Redaktionsnetzwerk Deutschland» fielen. Es heisst, er soll Kopf einer «kriminellen Vereinigung» gewesen sein, die nicht nur manipulierte Spielautomaten einschleuste, sondern auch Prostituierte an Kunden vermittelte. Di Savoia, der sich damals laut «Spiegel» mit «Seine Hoheit» anreden liess, wurde ironischerweise nach seinem langen Exil kurzzeitig in Rom unter Hausarrest gestellt und später mit einem Ausreiseverbot belegt. Das Verfahren wurde später aus Mangel an Beweisen eingestellt.