Der Monarch hat seinen Weg gefunden

Viel ist passiert, seit der einst als «ewiger Thronfolger» verspottete Charles im Mai 2023 zum König gekrönt wurde. Jetzt wird er 77 und wir zeigen auf, welche Rolle Charles III. als Monarch spielt, wie sein Auftreten ist und wer zum engsten Umfeld gehört. Wir nehmen sowohl sein Imperium als auch seine Person genauer unter die Lupe, fassen die Hürden zusammen, denen er sich gegenüber sieht – und wagen auch einen Blick in die Zukunft Ihrer Majestät. Hier kommen 77 Fakten zum 77. Geburtstag!