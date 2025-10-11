Der neue Grossherzog heisst Guillaume Jean Joseph Marie von Nassau

Im Adel rangiert dieser Titel zwischen einem König und Herzog – und in Luxemburg nimmt der Grossherzog traditionsgemäss repräsentative Aufgaben wahr, er verkündet beispielsweise Gesetze. Guillaume schwört den Eid auf die Verfassung und verspricht, «ein Grossherzog zu sein, der Brücken zwischen den Generationen, zwischen Tradition und Innovation schlägt».



Noch als Teenager haderte Guillaume mit der ihm zugedachten Rolle als Oberhaupt des Zwergstaats. Seine Eltern hatten Verständnis. «Mein Mann und ich gewährten ihm Zeit und Freiheit zum Nachdenken und gaben ihm die Möglichkeit zurückzukehren, wenn er bereit war, das ihm zugedachte Schicksal zu akzeptieren – oder auch nicht», erinnert sich seine Mutter Maria Teresa von Luxemburg (69).