Der Palast gibt Details zu Prinz Philips Beerdigung bekannt

An der Beerdigung selber dürfen nur 30 Personen teilnehmen. Gemäss dem «College of Arms» wird der Trauergottesdienst auf Wunsch von Prinz Philip in der St. George’s Chapel auf Schloss Windsor stattfinden. Wie britische Medien schreiben, soll der Gottesdienst nicht im TV übertragen werden. Zudem wünschte sich Prinz Philip ausdrücklich kein Staatsbegräbnis. Auch eine Aufbahrung soll er nicht gewollt haben. Sein Leichnam wird bis zur Beerdigung auf Schloss Windsor bleiben.