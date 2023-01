Der Palast verrät Details zur Krönung von König Charles

Zeremonie in der Westminster Abbey

So ist nun bestätigt, dass die Krönung traditionsgemäss in der Westminster Abbey stattfinden und vom Erzbischof von Canterbury geleitet wird. Dieser führte bereits durch die Trauerfeier für die Queen. Der Gottesdienst werde «die Rolle des Monarchen in der heutigen Zeit widerspiegeln und in die Zukunft blicken, während er gleichzeitig in langjährigen Traditionen und Festlichkeiten verwurzelt ist», heisst es in der Pressemitteilung. Diese Aussagen lässt Experten vermuten, dass die Zeremonie weniger pompös ausfallen wird, als die Krönung der Queen vor 70 Jahren. Im Anschluss an die Feier werden König Charles und Königin Camilla (75) in einer Kutsche zurück zum Buckingham Palast fahren.