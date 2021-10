Der russische Zaren-Erbe hat geheiratet

Grossfürstin Marija, 67, lebt bis heute in Madrid, wo 1981 auch ihr einziger Sohn mit Prinz Franz Wilhelm von Preussen, 78, Grossfürst Georgi zur Welt kam. Dieser studierte später in Oxford, lebte eine Zeit lang in Frankreich und war gemäss Gala.de unter anderem im Europäischen Parlament tätig.