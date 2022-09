«Ich spüre eine stille, aber tiefe Trauer»

Als Sie letztes Jahr Botschafter wurden, führten Sie und Ihre Frau Doris einen 15-minütigen Videoanruf mit der Königin. Wie lief dieser ab?

Wir wurden in einer offenen Kutsche in den Buckingham-Palast gefahren. Dort wurde die Königin aus Windsor zugeschaltet. Also war ich quasi in zwei Palästen gleichzeitig. Was wusste die Queen über die Schweiz? Sie hat erzählt, dass ihre Familie, die Kinder und die Enkelkinder, regelmässig für Skiferien da waren und ihr davon erzählten. Und dass sie bedauert, dass sie nicht öfter in der Schweiz sein konnte. Sie hatte starke Sympathien für unser Land.