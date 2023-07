Deshalb distanziert sich Herzogin Sophie von ihrem Sohn James

Sophie ist nicht die einzige, deren Sohn langsam älter wird

Auch Prinzessin Kate (41) soll diesen Übergang von der verhätschelnden Mutter zur zurückhaltenden Mutterfigur in Bezug auf ihren ältesten Sohn Prinz George (9) bereits angetreten haben. In dem Moment, als George begann, richtige Anzüge wie sein Vater Prinz William (41) zu tragen, fing Kate damit an, zu bemutternde Gesten in der Öffentlichkeit gegenüber ihrem Ältesten zu vermeiden oder zumindest auf ein Minimum zu reduzieren. Damit solle die Unabhängigkeit und das Selbstvertrauen der Söhne gestärkt werden. Eine recht traditionelle Art, Kinder zu erziehen, da diese Distanzierung hauptsächlich gegenüber den Buben ausgeübt wird.