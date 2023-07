Es sind ohnehin schon wundervolle Nachrichten, die mit Blick auf die Lebensgeschichte von James Middleton (36) nur noch rührender werden. Der Bruder von Prinzessin Kate (41) wird Papa. Ende des Jahres erwarten er und seine Frau Alizee zum ersten Mal Nachwuchs. Nach einem langen und steinigen Weg das wohl schönste Happy End überhaupt. Der 36-Jährige litt an schweren Depressionen, erzählte seine Geschichte ganz mutig auch öffentlich. Vor allem seine Hunde – und schliesslich auch die Liebe – halfen James dabei, die dunklen Zeiten hinter sich zu lassen. Dass der Sohn von Carole (68) und Michael Middleton (74) nun eine eigene Familie gründet: die Krönung des ganz grossen Glücks. In Sachen Eltern-Dasein hat der werdende Vater mit seiner ältesten Schwester übrigens einen absoluten Fels in der Brandung an seiner Seite. «Bunte» verrät, was die werdende Tante Prinzessin Kate zur besten Wegbegleiterin überhaupt macht.