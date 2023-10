Deshalb kam die Queen nicht an die Hochzeit von Charles und Camilla

Die tatsächliche Erklärung ist laut «Daily Mail» allerdings eine andere. Als Monarchin des United Kingdom war Queen Elizabeth II. nämlich auch Oberhaupt der Church of England. Vor Gott zählt in dieser der Schwur «bis dass der Tod uns scheidet» ein Leben lang. Zwar war Charles' erste Ehefrau Prinzessin Diana († 36) wirklich verstorben, allerdings erst nach einer Trennung und darauffolgenden Scheidung von dem Thronfolger. Aus diesem Grund stellte sich Queen Elizabeth II. auch bis zuletzt quer – ein zweites Jawort vor Gott ging gegen jedes ihrer Prinzipien. So soll sich die Mutter des Bräutigams vor einem Freund geäussert haben: «Ich kann nicht hingehen. Ich habe das Gefühl, dass meine Position es nicht zulässt.» Die Queen konnte ihre Rolle als privater Gast der Veranstaltung nicht mit ihrer Rolle als Königin vereinbaren – und entschied sich deshalb, der Eheschliessung fernzubleiben. Wäre sie anwesend gewesen, hätte sie «die Werte der Church of England infrage gestellt», so das britische Blatt.