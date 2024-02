In seinem Buch offenbart Prinz Harry nicht nur persönliche Einblicke in seine Zeit am königlichen Hof und spricht über zerrüttete familiäre Beziehungen, die letztendlich zum endgültigen Bruch mit der britischen Königsfamilie führten, sondern enthüllt auch schockierende Details über seine Erfahrungen als Apache-Hubschrauberpilot in Afghanistan. Im Buch gesteht Harry, dass er während des Kriegseinsatzes in Afghanistan 25 Menschen getötet hatte. Er beschreibt sie im Buch als «Schachfiguren», als «Bösewichte, die eliminiert wurden, bevor sie unschuldige Menschen töten konnten».