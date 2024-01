Grund für das neue Porträt ist das Auswechseln der Bilder in öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Gerichten und Polizeidienststellen in England. Derzeit hängen dort nämlich noch Foto von Charles' verstorbener Mutter Queen Elizabeth II. (†96). Doch Charles sitzt nun schon seit über einem Jahr auf dem Thron, seine Krönung ist im Mai auch ein Jahr her. Höchste Zeit also, dass sich die öffentlichen Stellen melden, um ein gerahmtes Exemplar des Fotos zu erhalten. Schliesslich ist es Tradition, dass der regierende Monarch oder die regierende Monarchin in Bildform in den Gebäuden hängt. Das Auswechseln ist allerdings keine günstige Angelegenheit: Acht Millionen Pfund soll die Angelegenheit kosten – das entspricht rund 8,7 Millionen Franken.