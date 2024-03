Seit ihrer Bauchoperation Anfang des Jahres ist es still um Prinzessin Kate (42) geworden. Wie der Kensington-Palast damals erklärte, würde die Ehefrau von Prinz William (41) sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen und ihre offiziellen Pflichten bis nach Ostern auf Eis legen. Dass man bei Kate keine weiteren Infos bezüglich ihres Gesundheitszustands bekam, König Charles III. (75) jedoch ganz offen mit seiner Krebserkrankung umging und dies immer noch tut, liess die Fans des Königshauses misstrauisch werden. Schnell waren Verschwörungstheorien im Umlauf, was wohl mit der dreifachen Mutter tatsächlich los ist. Von einer verpfuschten Schönheits-OP bis hin zu Folgen häuslicher Gewalt war so ziemlich alles dabei, was die Fantasie aufbringen kann. Der Palast zeigte sich sichtlich genervt von diesen wilden Spekulationen und liess in einem Statement erneut deutlich werden, dass man keine Updates zum Gesundheitszustand der Prinzessin veröffentlichen werde, sie sich gut erhole und nach Ostern wieder ihre Pflichten aufnehmen werde.