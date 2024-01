An den Golden Globes, die am Sonntag, 7. Januar in Los Angeles verliehen wurden, drückten sich die Hollywood-Stars die Klinke in die Hand und alles, was im Showbusiness Rang und Namen hat, schien sich auf dem roten Teppich zu versammeln. Mit dabei waren auch die Darsteller und Darstellerinnen der beliebten Anwaltsserie «Suits», die sich seit langer Zeit wieder vereint vor der Kamera zeigten. Doch so sehr sich die Fans auch über diese Reunion gefreut haben dürften, einen Wermutstropfen hatte das Ganze trotzdem, denn ausgerechnet die Schauspielerin der Figur Rachel Zane fehlte.