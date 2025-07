Deshalb weinte Fürstin Charlène an ihrer Hochzeit

Die offizielle Verlobung des Paares wurde am 23. Juni 2010 vom Fürstenpalast in Monaco verkündet. Charlène und Albert lernten sich bereits im Jahr 2000 bei einem Schwimmwettkampf in Monte-Carlo kennen. Ihre Beziehung blieb zunächst privat, bis sie 2006 bei den Olympischen Winterspielen in Turin erstmals gemeinsam öffentlich auftraten.