Während der royalen Visite wird Präsident Macron den Monarchen zu einem Ort führen, der nicht nur das französische Volk, sondern auch den britischen Regenten zutiefst bewegt hat: die Notre-Dame de Paris. Im Jahr 2019 wurde die Pariser Kathedrale durch ein verheerendes Feuer stark beschädigt. Kurz nach dieser Tragödie schrieb Grossbritanniens heutiger König einen persönlichen Brief an Präsident Macron. In diesem Brief drückte er sein Mitgefühl aus und bot seine Hilfe und seinen Rat bei der Restaurierung an. König Charles konnte sich angesichts dieser Situation gut in die Lage des Präsidenten und des französischen Volks versetzen, da im Jahr 1992 das Schloss Windsor, der Lieblingsort der Queen, durch ein Feuer schwer beschädigt wurde. Die Restaurierung des Schlosses kostete insgesamt etwa 36 Millionen Pfund, was knapp 40 Millionen Franken entspricht. Doch für die britischen Royals war der Anblick ihres zerstörten Schlosses schlimmer als der finanzielle Aufwand.