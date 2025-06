Deshalb zeigt Prinz Harry die Gesichter seiner Kinder auf Instagram

Ein Insider erklärt gegenüber dem «Mirror», dass vor allem Prinz Harry damit eine gezielte – und etwas traurige – Strategie verfolge: «Er hofft verzweifelt, dass der König die Bilder von Archie oder Lilibet sieht und realisiert, was er verpasst.» Prinz Harrys Herz soll «gebrochen» sein und das Teilen von Fotos seiner Kinder soll ein letzter verzweifelter Versuch in Richtung Königsfamilie sein, diese dazu zu bewegen, mit Harry in Kontakt zu treten.