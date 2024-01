Deshalb zeigt sich das neue Königspaar zurzeit selten in der Öffentlichkeit

Jetzt müssten erst noch ein paar Dinge geklärt werden. Dennoch, das Datum für den nächsten grösseren Auftritt steht bereits fest. Am 21. Januar 2024 wird die Königsfamilie an einem Gottesdienst in Aarhus teilnehmen und der Monarch der Stadt am Tag darauf eine offizielle Audienz gewähren. Und Singer macht all den Royal-Fans Hoffnung: «Ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, bis wir sie wieder in der Öffentlichkeit in königlichen Diensten sehen werden.»