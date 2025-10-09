Désirée Nicks Sohn studierte an der Uni von Prinz William

Die teure Ausbildung für den Sohn finanziert Nick durch ihre Karriere als Entertainerin: «Ich habe es als grosses Privileg empfunden, dass ich meinem Sohn diese Ausbildung ermöglichen konnte. Finanziert durch meine Bühnen- und Realityshows, wie ‹Ich bin ein Star, holt mich hier raus›. Allein der Dschungel hat ein Jahr Schule finanziert.» Von seinem Vater konnte Oscar wohl nicht so viel erwarten. Prinz Heinrich von Hannover habe Nick verlassen, als sie schwanger wurde und seinen Sohn nur selten gesehen. «Mittlerweile bin ich ihm fast dankbar», gesteht sie. Denn dadurch war sie gezwungen, sich ihre völlige Unabhängigkeit zu erarbeiten. All ihre Liebe und finanziellen Mittel steckte sie in ihren Sohn.