Désirée Nicks Sohn studierte an der Uni von Prinz William

Die Kabarettistin Désirée Nick (69) zieht derzeit im «Promi Big Brother»-Haus aller Blicke auf sich. Auch wegen viel nackter Haut. Für Gesprächsstoff sorgen – das kann Nick gut. Überraschend also, dass sie sich, was ihre Familie angeht, so bedeckt hält. Von ihrem mittlerweile 29-jährigen Sohn wusste man nämlich lange Jahre so gut wie nichts. Er ist das Ergebnis von Nicks langjähriger Beziehung mit Heinrich Prinz von Hannover (64): Oscar. Oder lang: Oscar Julius Heinrich Ferdinand Prinz von Hannover.
Es gibt nur wenige gemeinsame Fotos von Nick und ihrem Sohn. Zu Weihnachten macht Nick meist eine Ausnahme und postet ein paar Bilder auf Instagram mit dem Sprössling.
Für Oscar gab es eine «standesgemässe Ausbildung»
Den mittlerweile 29-Jährigen hat Nick sein ganzes Leben aus dem Rampenlicht gehalten. Stattdessen gab es für den adligen Nachkommen von klein auf eine «standesgemässe Ausbildung» – wie sie einem Prinzen gebührt! So erzählt es Nick letztes Jahr in einem Interview mit der «Bunte»: «Ich wusste, dass ich einen königlichen Prinzen erziehen musste!» Deshalb schickte die gebürtige Berlinerin ihren Sprössling bereits mit elf Jahren nach England aufs Internat, die St. Edward’s School in Oxford, UK. Dasselbe Internat übrigens, das auch die britischen Hollywood-Schauspielerinnen Emilia Clarke (38) und Florence Pugh (29) besuchten.
Die teure Ausbildung für den Sohn finanziert Nick durch ihre Karriere als Entertainerin: «Ich habe es als grosses Privileg empfunden, dass ich meinem Sohn diese Ausbildung ermöglichen konnte. Finanziert durch meine Bühnen- und Realityshows, wie ‹Ich bin ein Star, holt mich hier raus›. Allein der Dschungel hat ein Jahr Schule finanziert.» Von seinem Vater konnte Oscar wohl nicht so viel erwarten. Prinz Heinrich von Hannover habe Nick verlassen, als sie schwanger wurde und seinen Sohn nur selten gesehen. «Mittlerweile bin ich ihm fast dankbar», gesteht sie. Denn dadurch war sie gezwungen, sich ihre völlige Unabhängigkeit zu erarbeiten. All ihre Liebe und finanziellen Mittel steckte sie in ihren Sohn.
Sohn teilt Werdegang mit Royals
Nach seinem «Einser-Abi», so Nick, sei Oscar dann an der prestigeträchtigen St.-Andrews-Universität in Schottland aufgenommen worden. Die Universität zählt zu den ältesten und renommiertesten Universitäten Grossbritanniens. Sie war unter anderem die Uni der Wahl für Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43). Vor zwanzig Jahren nahm ihre berühmte Liebesgeschichte dort ihren Anfang. Der junge Prinz Oscar absolvierte an der Uni einen Master in Economics, erzählt Nick gegenüber der «Bunte» stolz.
Die nächste Haltestelle für den jungen Mann: Die Royal Military Academy Sandhurst, 60 Kilometer südlich von London. Dort bildet das britische Heer seine Offiziere aus. Die Militärakademie war auch die jahrelange Ausbildungsstätte von Prinz William und Prinz Harry (41), der noch bis 2015 dort diente. «Jetzt ist Oscar Offizier in einer Eliteeinheit», so Nick.
Dass Oscar Prinz von Hannover in die Militärakademie wollte, kommt wohl nicht von ungefähr. Sandhurst gehört zu den bekanntesten der Welt und unter den Abgängern ist von Royals bis Hollywood-Stars alles dabei.
Prinz William und Prinz Harry
Die wohl bekanntesten darunter, wie schon erwähnt: Prinz William und Prinz Harry. Es ist Tradition im britischen Königshaus, dass die männlichen Familienmitglieder eine Militärausbildung machen. William und Harry wollten sich in jungen Jahren bewusst als arbeitende Royals positionieren – also nicht nur privilegiert, sondern auch dienstbereit. William leistete über sieben Jahre Militärdienst; Harry sogar 10 Jahre, in denen er auch Einsätze in Afghanistan hatte.
James Blunt
Was wohl wenige wissen: auch der Musiker James Blunt (51) war um die Jahrtausendwende einige Jahre beim Militär. Seine Familie blickt auf eine lange Militärtradition zurück und so absolvierte auch Blunt eine Militärausbildung an der Sandhurst-Akademie. Während seines späteren Einsatzes als Captain im Kosovo 1999 schrieb Blunt den Song «No Bravery» (2004).
Winston Churchill
Auch Winston Churchill (†1965) ist unter den Sandhurst-Alumni. Nach der Schulzeit bewarb er sich beim Militär, flog aber zweimal durch die Aufnahmeprüfung. 1983 kam er dann doch als Kadett nach Sandhurst.
Als Sandhurst-Absolvent ist Oscar Prinz von Hannover also in prominenter Gesellschaft.