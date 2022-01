Deswegen heulte Kate Rotz und Wasser an Silvester

Frust statt Tischbomben und Tränen statt romantische Zweisamkeit. Der Silvesterabend 2006 soll für Herzogin Kate, 39, mächtig ins Wasser gefallen sein, will die Autorin Katie Nicholl vom Buch «The Making of a Royal Romance» wissen. Damals soll Prinz William, 39, seiner Freundin Kate hoch und heilig versprochen, Silvester mit ihr und ihren Eltern zusammen zu feiern. Doch statt schick rausgeputzt und mit Blumen für die zukünftige Schwiegermutter und einer Flasche Wein für den Schwiegerpapa in spe vor Kates Türe zu stehen, soll sich William, damals 24 Jahre alt, kurzfristig umentschieden haben.