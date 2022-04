Details zum Besuch von Harry und Meghan in Grossbritannien

Heute starten in Den Haag die Invictus Games, für die Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) nach Europa angereist sind. Kurz vor ihrem öffentlichen Auftritt in den Niederlanden, stattete das Paar laut Medienberichten am Donnerstag, den 14. April, Queen Elizabeth II. (95) und Prinz Charles (73) überraschend einen Besuch in England ab. Über die geheimen Treffen der Royals sind nun erste Details durchgesickert.