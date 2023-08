Klingt, als seien Victoria, Daniel und die beiden Kinder mit offenen Armen in ihrem neuen Ferienort aufgenommen worden. «Ich habe die beiden immer gemocht, ich finde sie so nett. Sie wirken so echt und authentisch», lobt Päivärinta das royale Paar. «Er ist sehr sportbegeistert, also wird es wahrscheinlich ein grossartiger Ort für sie sein, denn hier gibt es viel Golf, Tennis, Paddel – die Leute sind viel unterwegs. Im Fågelbro-Stall gibt es auch viele Pferde», führt sie die Vorzüge von Värmdö aus. Keine Frage, für die tatsächlich sehr sportbegeisterte Familie um Victoria gibt es dort unendliche viele Möglichkeiten. Ein perfekter Ort, um die royalen Beine ein wenig hochzulegen und Urlaub zu machen.