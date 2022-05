Diana-Drama veranlasste die Queen zu mehr Alkoholkonsum

Die gescheiterten Ehen ihrer Söhne belasteten die Queen

«The Queen» will den Leserinnen und Lesern «die Frau hinter der Krone» näher bringen. In der Biografie offenbart Journalist Andrew Morton unter anderem, wie sehr Queen Elizabeth unter den gescheiterten Ehen ihrer beiden ältesten Söhne litt. Im Jahr 1996 trennten sich nicht nur ihr ältester Sohn Prinz Charles und Lady Diana, sondern auch die Ehe vom Zweitgeborenen der Queen Prinz Andrew (62) mit Sarah Ferguson (62) ging in die Brüche.