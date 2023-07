Dianas Butler prophezeit Herzogin Meghans politische Karriere

Schliesslich haben schon in der Vergangenheit einige Schauspieler und Schauspielerinnen politische Ämter angestrebt. Auch Arnold Schwarzenegger (75) war acht Jahre lang der Gouverneur von Kalifornien. Wenn man sich allerdings genauer ansieht, wie beliebt die Sussexes in den USA sind, gerät seine Behauptung zumindest ein bisschen ins Wanken. Paul Burrell selbst habe nämlich in Gesprächen festgestellt, dass einige Amerikaner den beiden überdrüssig seien. Dennoch sieht der Butler von Prinz Harrys und Prinz Williams (41) verstorbener Mutter darin wohl kein Hindernis. «Ich glaube, es gibt eine Welt da draussen, die immer noch davon fasziniert ist von ihnen», so der 65-Jährige.