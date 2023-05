Nur Archie und Lilibet halten die Ehe noch zusammen

«Wenn er diese Beziehung jetzt verlassen würde, würde er seine Kinder verlieren, weil Meghan sie in Amerika behalten und er sie nicht sehen würde», so der Brite weiter. Aus diesem Grund würde Harry in der Ehe ausharren – genau wie einst seine Mutter Diana. «Wegen seiner eigenen Familiengeschichte wird er so lange ausharren, wie er nur kann», so Burrell. «Aber man wird unweigerlich Risse in dieser Ehe sehen, denn wir wissen, dass mit grosser Presse, grosser Kritik und Weltruhm auch grosser Druck einhergeht. Und dieses Paar wird grossen Druck auf seinen Schultern haben», erklärt er weiter. Zwar wünsche er Harry eigentlich kein erneutes Drama im Leben, «aber wissen Sie, da ist ein nagender Zweifel in meinem Hinterkopf», resümiert der 64-Jähriger über die Ehe von Harry und Meghan.