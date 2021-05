Die britische Königsfamilie gratuliert Archie mit alten Fotos

Archie Harrison Mountbatten-Windsor kam am 6. Mai 2019 in London zur Welt und feiert am heutigen Donnerstag in den USA, der Wahlheimat seiner Eltern Prinz Harry, 36, und Herzogin Meghan, 39, seinen zweiten Geburtstag. Aus der alten Heimat trudeln indes royale Glückwünsche ein. «Wir wünschen Archie Mountbatten-Windsor alles Gute zum 2. Geburtstag», schreibt die königliche Familie rund um Queen Elizabeth II., 95, auf dem offiziellen Instagram-Account, nebst rotem Luftballon.