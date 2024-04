Bruder: Depressionen

Durch Kates Beziehung mit William stand auch ihr Bruder James Middleton (36) im Licht der Öffentlichkeit, was ihn in die Depression trieb. «Plötzlich, und das sehr öffentlich, wurde ich danach beurteilt, ob ich Erfolg habe oder ein Versager bin.» Das habe ihn enorm unter Druck gesetzt und aus der Bahn geworfen. Vor vier Jahren beschrieb er in einem Gastbeitrag für die britische «Daily Mail» die Krankheit als Krebs des Verstandes. «Ich weiss, dass ich reich gesegnet bin und ein privilegiertes Leben führe. Aber es machte mich nicht immun gegen Depressionen.»