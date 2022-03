Die Folgen des legendären Diana-Interviews

«Wir waren zu dritt in dieser Ehe»

Bei dem BBC-Interview mit Prinzessin Diana sahen im November 1995 schätzungsweise 22,8 Millionen Menschen zu, wie die damalige Noch-Ehefrau des britischen Thronfolgers über ihre Eheprobleme und ihre Essstörungen sprach. Sie gestand eine aussereheliche Affäre mit James Hewitt (63). Als Bashir Diana fragte, ob Camilla (Charles' heutige Ehefrau) ein «Faktor» für das Scheitern der Ehe gewesen sei, antwortete diese mit dem inzwischen berühmten Satz: «Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded.» («Nun, wir waren zu dritt in dieser Ehe, also war es ein bisschen überfüllt.»)