Die Frau für Hofetikette und royale Reisetipps

Welches Kompliment haben Sie kürzlich erhalten?

Nachdem ich dieser Tage gemeinsam mit einem Freund die erste Folge unseres Royal-Podcasts «Thronfolgen» veröffentlichte, rief mich eine Freundin an und sagte, sie bewundere, wie ich mich als Königshausexpertin nach 20 Jahren als Journalistin beim Stern neu erfunden hätte.