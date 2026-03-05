Die Frau für Hofetikette und royale Reisetipps

Welches Ereignis hat Ihr Leben verändert?
Der Umzug mit meinen Eltern nach Grossbritannien als ich fünf Jahre alt war. Ich lernte Land und Leute lieben, das hat mich sehr geprägt.
Rührt daher auch Ihr Interesse für Königshäuser?
Ja, auch ich hatte als Kind eine Prinzessinnen-Phase. Als mein Vater mir Postkarten mitbrachte, die Queen Elizabeth II. und Prinzessin Anne zeigten, weckte das mein Interesse – und die Royals wurden zu meinem Lebensthema.
Was wären Sie als Kind sonst gern geworden – ausser Prinzessin?
(Lacht.) «Frau Seelmann-Eggebert» als Beruf, da ich im TV jeweils die «Trooping the Colour»-Parade guckte.
Für wen haben Sie als Teenager geschwärmt?
Für die Queen.
Als Sie 16 waren: wie hat ihr Zimmer da ausgesehen?
An den Wänden Bilder von Royals und Hollywood-Stars wie Fred Astaire und Ginger Rogers. Musicals und Stepptanz sind meine zweite Leidenschaft.
Haben Sie einen Spitznamen?
Nein, dank meiner Eltern, die mich Catrin statt Catharina genannt haben.
Wann haben Sie zuletzt geweint?
Als mein Vater letztes Jahr ernsthafte gesundheitliche Probleme hatte.
Was sollte auf ihrem Grabstein stehen?
Deine Freunde vermissen Dich!
Und wie möchten Sie sterben?
Im Schlaf, ohne es zu merken.
Auf wen waren Sie zuletzt eifersüchtig?
Ich bin kein eifersüchtiger Mensch.
Welche Eigenschaft hätten Sie lieber nicht?
Weniger Perfektionismus täte gut.
Was denken andere über Sie, was vielleicht gar nicht stimmt?
Dass ich als Etikette-Coach penibel darauf achte, wie man sich in meiner Gegenwart benimmt. So pedantisch, wie ich rüberkomme, bin ich nicht!
Welches Kompliment haben Sie kürzlich erhalten?
Nachdem ich dieser Tage gemeinsam mit einem Freund die erste Folge unseres Royal-Podcasts «Thronfolgen» veröffentlichte, rief mich eine Freundin an und sagte, sie bewundere, wie ich mich als Königshausexpertin nach 20 Jahren als Journalistin beim Stern neu erfunden hätte.
Was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können?
Norwegisch.
Wären Sie lieber sympathischer oder intelligenter?
Es kann nie schaden, noch intelligenter zu sein – so wie Sherlock Holmes.
Wie viel sind Sie wert – in Franken?
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass kein Mensch mit Geld aufzuwiegen ist.
Wofür geben Sie am meisten Geld aus?
Für Reisen.
Mit wem würden Sie gern zusammen Nachtessen?
Mit Karl Lagerfeld, der vielseitig begabt sowie gebildet war und unglaublichen Wortwitz besass. Und mit Königin Camilla, die obwohl sie viel durchgemacht hat, sich ihren Humor bewahrt hat.
Wer sind Ihre LieblingsheldInnen?
Historisch gesehen Königin Elizabeth I.: Eine hochgebildete, geduldige und charismatische Frau. Und in der Neuzeit, die drei Politiker, die die deutsche Wiedervereinigung herbeigeführt haben: Helmut Kohl, Georg H. W. Bush und Michail Gorbatschow.
Was mögen Sie gar nicht?
Sport, das sage ich nach jedem Training.
Welches ist Ihr Lieblingsspiel?
Monopoly – Royal Windsor Edition.
Ihr absolutes Lieblingsessen?
Spaghetti Scampi – und dazu einen guten sizilianischen Weisswein.
Wo möchten Sie gern leben?
Natürlich im Vereinigten Königreich.
Was darf in Ihrem Haushalt nicht fehlen?
Bücher.
Was machen Sie als Letztes, bevor Sie ins Bett gehen?
Das Handy ausschalten.
Womit belohnen Sie sich selbst?
Mit einem schönen Ballettabend.
Welchen Tag möchten Sie noch einmal erleben?
Es wäre eher eine ganze Woche: die, als ich im Königlichen Archiv von Schloss Windsor recherchierte.
Welche drei Gegenstände kommen mit auf eine einsame Insel?
Ein Schweizer Taschenmesser, Sprudelwasser und den Thomas-Mann-Roman «Buddenbrooks».
Haben Sie einen Tick?
Seit meiner Schulzeit trage ich immer Nivea bei mir, um meine trockenen Lippen einzucremen.