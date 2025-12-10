Die Fürstenzwillinge werden heute elf Jahre alt

Zahlreiche Glückwünsche finden sich bereits unter dem Geburtstagspost des Palasts: «Zwei Sterne, die seit ihrer Geburt das Fürstentum erhellen. Möge ihr Tag schön und fröhlich sein und von Liebe umgeben», heisst es dort unter anderem. An anderer Stelle schwärmt ein Fan: «Sie sind beide wunderschön, alles Gute zum Geburtstag.» Die Nachwuchsroyals sind auf ihren Geburtstagsbildern mit Lächeln und in weissen Outfits zu sehen.