Feierlichkeiten dauern vier Tage

Am 29. August gibt es eine «Meet & Greet Party», die unter dem Motto «sexy und cool» laufen wird. Einen Tag später ist dann für Programm gesorgt. So dürfen sich die Gäste auf eine dreistündige Bootsfahrt durch den Unesco-geschützten Geirangerfjord freuen sowie einen Apéro im Hotel Union am Abend. Es scheint, als würden dort die meisten Gäste nächtigen, denn Zimmer sind an diesem Wochenende dort nicht mehr frei. Auch beim Apéro gibt es einen Dresscode: Tracht oder Tanzkleid.