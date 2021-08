Mit zu viel Comedy-Einlagen gute und wichtige Inhalte, eine tolle Idee, zunichte zu machen, könnten man unter «blöd gelaufen» abtun. Der Tenor im Netz ist jedoch ziemlich klar und zielt mehr auf Meghan Markle als Person ab. Aus einer Millionen-Villa aus Los Angeles in High Heels dazu aufzurufen, Gutes zu tun, kommt vielen in den falschen Hals. «Das einzige, was sie macht, ist sich selbst zu promoten», ärgert sich eine Nutzerin auf Instagram. «Geh doch mal dorthin, wo deine Hilfe wirklich gebraucht wird und packe an – wie es Lady Diana getan hat», mahnt ein anderer kritischer Kommentar auf der Instagram-Seite von Archewell.