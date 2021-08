2017 brachte Herzogin Meghan ihren Beagle Guy mit, als sie zu ihrem späteren Ehemann Prinz Harry in den Kensington-Palast zog. Ihn hatte Meghan adoptiert, als sie noch als Schauspielerin in Toronto lebte. Guy hat man schon seit längerer Zeit nicht mehr gesehen, nun kriegen ihn die Fans im Video gleich in mehreren Sequenzen zu Gesicht. Mal schlummert er tief hinter Meghan, kurze Zeit darauf blickt er aufgeregt in die Kamera.