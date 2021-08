So entspannt feiert Meghan ihren runden Geburtstag

Sorgen um zu wenig Platz in den eigenen vier Wänden oder um Lärmklagen der Nachbarn muss sich das Prinzen-Paar derweil nicht machen. Das Anwesen, das es sich im Sommer 2020 im kalifornischen Montecito zugelegt hat, fasst insgesamt 5 Hektaren. Und falls es später werden sollte und die Gäste kein eigenes Zelt mitgebracht haben, um im hauseigenen Garten zu übernachten, können sie sich auf neun Schlafzimmer aufteilen. Notfalls bietet sich auch die Badewanne als Schlafstätte an, und davon gibt es im Hause Sussex genug: Sage und schreibe 16 Badezimmer nämlich sollen Meghan, Harry und den Kindern Archie, 2, und Lilibet, 2 Monate, zur Verfügung stehen, wie «TMZ» weiss. Die Innenräume aber dürften sie am Freudentag nur für die Notdurft aufsuchen: In Montecito sind am Mittwoch rund 27 Grad Celsius gemeldet, dazu gibt es strahlenden Sonnenschein.