4. Verhältnis zu William

Harry sagt – wie er bereits in anderem Kontext betont hatte – er und sein Bruder, Prinz William, seien auf verschiedenen Pfaden unterwegs. Man halte Abstand. Harry: «Die Zeit heilt alle Wunden. Hoffentlich.»



5.«Wann wusstet ihr, dass ihr gehen müsst?»

«Verzweiflung. Wir beide fragten zusammen und getrennt nach Hilfe und bekamen sie nicht», sagt Harry. Es sei eine Wiederholung der Geschichte gewesen. Damit meine er seine Mutter. «Man sagte uns immer wieder, so ist das eben.» Es habe zu wenig Unterstützung und Verständnis gegeben, sagt er. Seine Grossmutter, die Queen, habe er aber nie hinters Licht geführt. Dafür habe er zu viel Respekt vor ihr. Den Ausstieg bereut das Paar nicht. Seit Anfang 2020 bekommen Meghan und Harry von der Königsfamilie kein Geld mehr. Sie hätten von dem gelebt, was Prinzessin Diana Harry hinterlassen habe, sonst hätten sie es nicht geschafft. «Ich bin wirklich stolz auf uns. Ich bin so stolz auf meine Frau», sagt Harry. Sie habe Archie in einer sehr schwierigen Zeit auf die Welt gebracht. «Jeden Tag kam ich nach Hause, sah wie Meghan weinte und Archie stillte.» Er hätte aber nie gedacht, dass er seinen Personenschutz verlieren könnte. Auch Harry bekommt Todesdrohungen, wie das Paar sagt.