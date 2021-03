Harry und Meghan verraten das Geschlecht des Babys

Dass das Interview das ein, zwei Geheimnisse ans Tageslicht befördern würde, war klar. Seit Wochen erwarten Royalfans und Royalkritiker gemeinsam mit Spannung das Gespräch, welches US-Talkmasterin Oprah Winfrey mit Prinz Harry und Herzogin Meghan in dessen Villa in Santa Barbara geführt hat. In der Nacht auf Montag wurde es endlich ausgestrahlt.