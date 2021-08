Aus der Reihe tanzte einzig und allein Harrys Cousine Prinzessin Eugenie, 31, die in ihrer Story gleich einen Appell von Meghan befolgte. Um «den 40. Geburtstag der lieben Meghan» zu feiern, so Eugenie, ging sie mit gutem Beispiel voran und widmet 40 Minuten ihrer Zeit Frauen, die den Wiedereinstieg ins Berufsleben wagen. Meghan hatte in einem Video auf der Instagram-Seite ihrer Stiftung «Archewell» darum gebeten, 40 Minuten für die Gemeinschaft einzusetzen. «Beim Nachdenken über meinen 40. Geburtstag und die vielen Dinge, für die ich dankbar bin, wurde mir klar, dass Zeit eines unserer grössten und essentiellsten Geschenke ist: Zeit mit unseren Liebsten, Zeit, die wir mit dem verbringen, was wir lieben, Zeit, die mit Lernen, Lachen, Wachsen verbracht wird, und allgemein die Zeit, die wir auf dieser heiligen Erde haben.» Sie habe sich deshalb gefragt: «Was würde passieren, wenn wir alle 40 Minuten dafür einsetzen, anderen zu helfen oder jemanden in Not zu unterstützen?» Eugenie interessierte das scheinbar auch – sie war eine der Ersten, die dem Appell folgte.