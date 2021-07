Mitarbeiter der Queen räumen das Haus von Harry und Meghan leer

Prinz Harry, Herzogin Meghan, Sohn Archie und die kleine Lillibeth haben nun also keine Wohnung mehr in England und müssen sich beim nächsten Besuch wohl oder übel ein Hotel suchen. Und eine Reise in die alte Heimat von Harry wäre bald angestanden: nächstes Jahr feiert die Queen ihr Platin-Thronjubiläum, an dem Enkel Harry unbedingt teilnehmen wollte. Nachdem er aber ankündigte, dass im selben Jahr seine brisanten Memoiren erscheinen werden, spekulieren viele Royal-Expertinnen, ob er an den Feierlichkeiten überhaupt erwünscht sein soll.