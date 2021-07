Selbst ihre Mutter kann Harry und William nicht einen

Seit ihrem viel beachteten Interview bei Oprah Winfrey ist das Verhältnis von Prinz Harry und seiner Frau Herzogin Meghan zum britischen Königshaus zerrüttet. In diesem hatte Meghan der Königsfamilie Rassismus vorgeworfen, was William kurz darauf dementierte. Dieser soll von Anfang an kein Fan von Meghan gewesen sein, seit dem Skandal-Interview soll nun auch die Beziehung zu seinem Bruder tiefe Risse erhalten haben. Diese wurden noch tiefer, als auch Harry selbst seine Familie in einem weiteren Interview attackierte: Sie soll ihn und seine Gattin im ganzen Trubel nach der Hochzeit «völlig vernachlässigt» haben.