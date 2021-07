William und Harry enthüllen Diana-Statue

«Heute, am 60. Geburtstag unserer Mutter, erinnern wir uns an ihre Liebe, Stärke und ihren Charakter – Eigenschaften, die sie zu einer Kämpferin für das Gute in der Welt gemacht und unzählige Leben zum Besseren verändert haben», erklärten Prinz William und Prinz Harry in einem gemeinsamen Statement, das auf dem offiziellen Instagram-Auftritt von Prinz William und seiner Frau veröffentlicht wurde. «Jeden Tag wünschen wir uns, dass sie noch bei uns wäre, und wir hoffen, dass diese Statue für immer als Symbol ihres Lebens und ihres Vermächtnisses gesehen wird», heisst es in dem Statement weiter. Anhänger der britischen Royals reisten aus dem ganzen Land an, um ausserhalb der Palastmauern der verstorbenen Prinzessin an ihrem Geburtstag Tribut zu zollen. Sie befestigten Fotos, Gemälde und Luftballons an Zäune und Toren.