Harry bedauert seinen Umgang mit Meghans Suizidgedanken

Herzogin Meghan hatte Prinz Harry 2019 erzählt, dass sie sich umbringen wollte, kurz bevor das Paar zu einem Event in die Royal Albert Hall ging. «Wegen des Systems, in dem wir waren, und der Verantwortung und den Pflichten, die wir hatten, haben wir uns kurz umarmt, mussten uns dann aber umziehen, um in einen Konvoi mit Polizeieskorte zu springen und zur Royal Albert Hall für eine Wohltätigkeitsveranstaltung zu fahren», erinnerte er sich an den belastenden Moment. «Dann sind wir ins Blitzlichtgewitter getreten und haben so getan, als ob alles in Ordnung wäre.»