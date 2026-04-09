«Die geschasste Ex-Herzogin ist zurück in England»

Unterstützt wird Fergie von Ex-Liebhaber

Ein Palastinsider packt nun gegenüber Blick aus, wo sich Fergie derzeit aufhält: «Sie ist in England.» Nicht bei ihrem Ex-Mann, auch nicht bei einer ihrer Töchter, den Prinzessinnen Eugenie (36) und Beatrice (37). Hinter den Kulissen soll Fergie an einem Neuanfang arbeiten. Vor allem aus finanzieller Not. Ihr Plan: «Sie schreibt ein Enthüllungsbuch. Derzeit sucht sie einen Verlag in den USA», so der Insider, der ergänzt: «Unterstützt wird sie dabei von ihrem früheren Liebhaber Paddy McNally.» Der 88-jährige frühere Formel-1-Magnat gilt als einer ihrer loyalsten Weggefährten.