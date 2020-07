Dass eine so mutige und engagierte Frau auch in der Mode Entdeckungslust beweist, erstaunt wenig. Königin Rania (r.) stellt die französische First Lady Brigitte Macron in ihrem aufregenden Leder-Look glatt in den Schatten. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und König Abdullah II. verblassen in ihren klassischen Anzügen neben den Damen regelrecht.