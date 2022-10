Lady Louise Windsor tritt immer mehr ins Rampenlicht

Ihre Auftritte meistert die 18-Jährige so elegant, dass Royal-Experten der Nummer 15 in der Thronfolge eine zentrale Rolle im britischen Königshaus voraussagen. Und dies, obwohl König Charles III. (73) die Monarchie doch eigentlich abspecken will. Doch mit dem Rückzug von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) sowie dem Entzug aller royalen Pflichten des Skandalprinzen Andrew (62) fallen schon einige Royals im Dienst der Krone weg. Vielleicht stehen darum bald neue Aufgaben für Lady Louise an? Die britische «Daily Mail» bezeichnete Lady Louise kürzlich als «Geheimwaffe der abgespeckten Monarchie».