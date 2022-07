Maud Angelica Behn (19)

Im Januar 2016 hielt die damals erst 16-Jährige Maud an der Beerdigung ihres Vaters eine bewegende Rede. Dafür erhielt sie sogar einen Preis. Heute macht sie sich für die Entstigmatisierung psychischer Krankheiten stark und setzt sich für Menschen mit psychischen Problemen sowie Suizidgedanken ein. Daneben ist das älteste Enkelkind von König Harald V. von Norwegen und Königin Sonja auch als Künstlerin aktiv. Wie «Adelswelt» schreibt, veröffentlichte Maud im Oktober 2021 ihr erstes Buch mit dem Titel «Tråder av Tåre», was auf deutsch so viel bedeutet wie «Fäden der Tränen». Auch die Illustrationen dazu stammen von ihr selbst. Auf ihrem Instagram-Account hat sie fast 30'000 Follower.