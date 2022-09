Die letzte Reise: Sarg der Queen auf dem Weg nach Edinburgh

Queen Elizabeth II. (1926-2022) hat ihre letzte Reise angetreten. Erste Bilder zeigen den Sarg, der in Balmoral in einen Leichenwagen geladen wurde. Laut «Mirror» sei der Sarg aus Eichenholz gefertigt und um 10 Uhr Ortszeit von sechs Wildhütern des Anwesens in das Fahrzeug verladen worden. Die Bilder zeigen auch, dass der Sarg mit der gelben Royal-Standard-Flagge von Schottland verziert ist, auf der ein weisser Blumenkranz platziert wurde.