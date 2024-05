Mit 6400 Franken ist das gelbe Kleid von Carolina Herrera, das Meghan ebenfalls an Tag drei trug, eigentlich das teuerste all ihrer acht in Nigeria präsentierten Looks. Eigentlich. Denn da sich die Herzogin bereits in den Jahren zuvor immer wieder in dem Maxikleid gezeigt hat, kann es vielleicht schon als amortisiert bezeichnet werden.