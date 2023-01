Harry, oh Harry!

8 Liebesbrief per Handy verschickt

Dass der als Rabauke verschriene Harry auch den Romantiker kann, beweist er im afrikanischen Busch. Für einen Brief an Meghan pflückt der Frischverliebte hellrosa Wüstenrosen, liest das verkohlte Stück Rinde eines Leadwood-Baumes auf – und nachdem er seine Zeilen zu Papier gebracht hat, «kokelte ich die Kanten des Papiers an, rahmte es mit meinen Blumen ein und legte es in das Stück angebrannte Baumrinde. Dann fotografierte ich alles mit dem Telefon. Das Bild schickte ich an Meg und zählte die Sekunden, bis ich eine Antwort bekam.»