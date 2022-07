Anlass für das Familienbild sind nämlich die Medaillen, welche Jacques und Gabriella um den Hals gehängt haben. Gemäss dem Instagram-Post haben die beiden in einem Yachtklub in Monaco eine Trainingswoche im Segeln absolviert und dabei auch Kurse besucht, um das Bewusstsein für die Unterwasserwelt zu erweitern. Eine Woche zuvor nahmen die 7-Jährigen bereits an Einführungskursen in Tauch und Wasserrettung an der monegassischen Meeresakademie teil.